Экономист объяснил подорожание аренды жилья

Первая причина роста цен на аренду жилья в России — кадровый голод. Компании все чаще вынуждены искать специалистов в регионах, а внутрироссийская миграция способствует росту спроса на аренду жилья и, соответственно, ее стоимости. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.



«Кроме того, раньше часть приезжающих специалистов рассматривала приобретение жилья (в основном в ипотеку), но сейчас доступность жилья из-за высокой цены квадратного метра и переплаты за ипотеку находится на рекордно низком уровне. Вторая причина — отмена льготной ипотеки под 8% на новостройки», — отметил экономист.

В результате при прочих равных граждане предпочитают аренду, пояснил Голубев. Третья причина — по сравнению с двухтысячными годами сократилась доля инвестиционного жилья. Голубев оценил, что в последние годы быть рантье убыточно, это не покрывало даже официальную инфляцию. По словам эксперта, доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости заметно ниже ставок по банковским вкладам и купонному доходу по облигациям.

Голубев допустил, что ждать снижения цен на аренду жилья можно лишь при нивелировании данных факторов. По прогнозам экономиста, покупка жилья как альтернатива аренде станет возможной через два года, на фоне ожидаемой стагнации цен на недвижимость и снижения ставок по ипотеке в связи со снижением ключевой ставки ЦБ в 2025-2026 годы.

По подсчетам аналитиков ЦИАН, в августе стоимость аренды «однушки» в Москве выросла в среднем на 12% по сравнению с июлем и на 44% по сравнению с прошлым годом. Сейчас средняя цена за месячную аренду составляет 68,2 тыс. рублей. До конца октября ставка может вырасти еще 5–10%, то есть перешагнуть порог 70 тыс. рублей, уверены в ЦИАН.

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