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Стало известно, на чем россияне сэкономят при сборах детей к 1 сентября

«Робот Займер»: почти каждый пятый россиянин не купит цветы к школе в этом году

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Shutterstock

Почти каждый пятый опрошенный россиянин — 17,7% — не будет покупать подарки и цветы учителям к 1 сентября. Это следует из опроса сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти столько же респондентов (17,4%) не планируют приобретать ребенку школьный портфель или сумку. Еще 16,5% в этом году откажутся от покупки школьной формы и обуви, а каждый десятый обойдется без новых тетрадей и канцелярских принадлежностей. Те же 10% не будут покупать школьникам спортивную форму и обувь.

В то же время каждый третий (32,1%) купит все вышеперечисленное.

Каждый третий (33,4%) снизит расходы на подарки и цветы учителям. Еще 12,5% сэкономят на школьном портфеле или сумке, а 8,3% пересмотрят затраты на форму. 6,8% назвали тетради и канцелярку, а 4,9% — одежду для спорта.

34,1% заявили, что не собираются экономить на какой-либо статье расходов к школе.

В опросе приняли участие 1500 россиян.

Ранее в ЦБ сообщили о подорожании набора школьника в Москве.

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