Ипотечным заемщикам дали лайфхак на случай увольнения

В случае потери работы ипотечному заемщику нужно отложить на платежи по кредиту максимально возможную долю из компенсации при увольнении. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Как правило, при увольнении сокращаемым сотрудникам выплачивается компенсация в размере его зарплаты за два-три месяца. Это значит, что два-три месяца из полученной компенсации вы точно сможете выплачивать ваши ежемесячные платежи по ипотеке. Но можно отложить и более значительную сумму, чтобы хватило на погашение ежемесячных платежей хотя бы за четыре-пять месяцев», — рекомендовал экономист.

Он посоветовал оформить самозанятость или найти дополнительный заработок, чтобы жить и кормить семью в поисках новой работы.

Лобода допустил, что можно задействовать и сбережения: так как наступил «черный день», можно снять со счета сумму, необходимую для обслуживания ипотеки хотя бы на полгода, жить на полученную компенсацию и искать новую работу.

Если у человека нет компенсации, сбережений, и новую работу найти непросто, лучше обратиться в банк и оформить кредитные каникулы по ипотеке на полгода, посоветовал Лобода. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие потерю не менее 30% вашего ежемесячного дохода. Экономист подчеркнул, что каникулы — это не прощение долга, а только отсрочка в выплатах по кредиту.

На «черный день» всегда необходимо держать в банке «подушку безопасности», откладывая на счет процент от зарплаты, заключил Лобода. Он добавил, что эта тактика особенна актуальна в случае ипотеки.

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