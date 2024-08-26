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Сенатор рассказала, как россиянам за границей получить пенсию

Сенатор Епифанова: россияне за границей могут получать пенсию на карты банков РФ

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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, проживающие за границей, могут получать пенсию на карты или счета в рублях и валюте банков РФ. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, более 300 тыс.россиян, получающих пенсию, сейчас находятся в 136 странах мира. Епифанова пояснила, что заработавшие на пенсию россияне после переезда за рубеж сохраняют право на выплаты.

«Но есть обязательное требование для российских «иностранцев»: необходимо ежегодно подтверждать, что они живы. Например, через российские консульства. В связи с экономическими санкциями возникла проблема: многие зарубежные банки отказывались принимать переводы из России», — отметила сенатор.

Поэтому российское правительство приняло постановление № 1483 от 24 августа 2022 года, давшее возможность возобновить систематические выплаты через банки РФ, подчеркнула сенатор.

Согласно статистике Социального фонда, в этом июле разрыв между средней пенсией работающих и незанятых россиян уменьшился до 4,8 тыс. рублей (-17% с начала года). Медианная пенсия у работающих граждан находится на уровне 18,6 тыс. рублей, в то время как у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее сенатор перечислила льготы для российских пенсионеров.

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