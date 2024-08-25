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Степашин оценил возможность введения единой валюты БРИКС

Экс-премьер Степашин заявил, что о единой валюте БРИКС говорить рано

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший премьер-министр России экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что разговор о введении единой валюты БРИКС преждевременен. Его слова приводит ТАСС.

«Чтобы в Индии и Китае была единая валюта — это сложно. Слишком большие страны, большие экономики», — сказал он.

По его словам, первый шаг, который необходимо сделать — взаиморасчеты в национальных валютах.

«Должен активно заработать и Евразийский банк, и банк БРИКС, расчеты вести там», — отметил он.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение по созданию независимой платежной системы БРИКС может быть принято уже в октябре. Перед этим она рассказала, что международная система SWIFT, как и доллар, дискредитировали себя.

До этого экономист Алексей Громов призвал Россию отказаться от западной финансовой системы и перейти на расчеты в национальных валютах. По его словам, этот шаг позволит нивелировать санкции.

Ранее Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС.

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