Стало известно, насколько выросла средняя цена новостроек

Стоимость новостроек в крупнейших городах России в августе показала незначительный рост. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических агентств.

По информации «ЦИАН.Аналитики», средняя цена первичного жилья на 18 ключевых региональных рынках составила 173,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,8% за месяц. «Этажи» отмечают рост на 0,1% до 133,2 тыс. руб. за кв. м в целом по России. »Яндекс Недвижимость» фиксирует повышение на 0,4% до 166 тыс. руб. за кв. м в городах-миллионниках, а «Авито Недвижимость» — на 1% до 168,8 тыс. руб. за кв. м.

Наиболее заметный рост цен наблюдался в Краснодаре (2,5%) и Саратове (2,1%). В то же время в Нижнем Новгороде стоимость снизилась на 1,9%. В Москве цены практически не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.

Эксперты отмечают, что стабильность цен сохраняется несмотря на падение продаж после завершения программы льготной ипотеки. По данным «Дом.РФ», в июле количество зарегистрированных договоров долевого участия сократилось на 54% за месяц и на 31% за год.

Застройщики пока воздерживаются от массового пересмотра цен, предпочитая точечные акции и скидки. Однако наблюдается рост объема предложения: по данным «Этажей», он увеличился на 4% за месяц, а «Яндекс Недвижимость» фиксирует рост на 10,3%.

По данным «Дом.РФ», после завершения программы льготной ипотеки рост цен на жилье в России значительно замедлился. В июле средний рост цен составил 0,4% против 1,4% в июне. С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее выдачи.

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