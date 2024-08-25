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Стало известно, куда россияне летом тратили деньги

«Русский стандарт»: средний чек в супермаркетах летом снизился до 572 рублей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Летом 2024 года россияне чаще всего совершали покупки в супермаркетах, приобретали товары для дома и питались фастфудом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику банка «Русский стандарт».

Исследование показало, что на летний период пришлось 31% платежей в супермаркетах, что меньше по сравнению с весной (37%) и зимой (32%). Средний чек покупки в супермаркете летом составил 572 рубля, что ниже весеннего (583 рубля) и зимнего (602 рубля) показателей.

В категории «товары для дома» наблюдалась обратная тенденция. Летом на эту категорию пришлось 37% покупок, что больше, чем весной (36%) и зимой (27%). Эксперты связывают это с началом дачного сезона и повышенным спросом на посуду, бытовую химию и домашний текстиль. Средний чек в этой категории летом достиг 3676 рублей, превысив зимний (3410 рублей) и весенний (3397 рублей) показатели.

Фастфуд занял третье место по популярности среди летних трат. На этот сезон пришлось 32% всех покупок в точках быстрого питания, что совпадает с зимним показателем, но уступает весеннему (36%). При этом средний чек в ресторанах быстрого питания летом вырос до 431 рубля, превысив зимний (367 рублей) показатель и сумму, потраченную весной (348 рублей).

До этого стало известно, что грамотное управление финансами помогает избежать лишних трат, но вредные финансовые привычки могут сильно навредить бюджету. Финансовый консультант Ольга Матвеева подчеркнула, что отказ от отслеживания расходов и игнорирование акций и скидок — главные ошибки, которые мешают эффективному планированию бюджета.

Ранее россияне потратились на санатории.

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