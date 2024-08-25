Новый закон защитит ипотечников от принудительной продажи жилья

Новый закон, вступающий в силу в сентябре, предоставит ипотечным заемщикам возможность самостоятельно продавать жилье в случае возникновения финансовых трудностей. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Ольгу Дайнеко, эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Согласно закону, банки обязаны дать заемщику четыре месяца на самостоятельную реализацию недвижимости. Этот срок может быть продлен по согласованию сторон. Для получения разрешения на продажу заемщик должен обратиться в банк с соответствующим заявлением, которое рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Банк проводит оценку залогового объекта и устанавливает минимальную цену продажи, равную остатку долга на момент окончания периода реализации. В этот период кредитор не имеет права обращать взыскание на недвижимость.

«Заемщик сможет реализовать жилье по рыночной цене, активно участвовать в сделке, что повышает шанс не только рассчитаться с долгом, но и получить остаток вырученных от продажи денег», — отметила Дайнеко.

До этого стало известно, что вернуть деньги за квартиру, купленную у мошенников, можно через суд, если доказать , что вы добросовестный покупатель. Юрист Юлия Гавлишина также советует тщательно проверять документы перед покупкой, чтобы избежать мошенничества.

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