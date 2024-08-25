Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС ужесточает контроль над российским бизнесом

США потребовали от ЕС усилить надзор за фирмами с российским участием

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейский союз ужесточает контроль над компаниями с российским участием, следуя требованиям США. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Moody's, в ЕС насчитывается 46 тыс. фирм, где доля российских владельцев превышает 40%. Наибольшее их количество сосредоточено в Чехии (12,4 тыс.), Болгарии (9,5 тыс.) и Германии (4,2 тыс.). Новые правила обязывают европейские банки отчитываться о всех операциях с такими компаниями и о переводах свыше €100 тыс. в третьи страны. ЕС также приводит критерии владения бизнесом в соответствие с американскими стандартами: санкции будут применяться, если доля российских собственников достигает 50%.

Однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер. «Лишить активов безосновательно не получится — нужен легитимный повод. Иначе это нарушило бы принцип частной собственности и вызвало бегство капитала», — отмечает финансовый аналитик Михаил Беляев.

Замещение российских собственников может потребовать дополнительных расходов, что приведет к сокращению персонала и росту социальной напряженности. При этом европейский бизнес не спешит разрывать связи с Россией. По данным Financial Times, с российского рынка ушли 387 западных компаний, 1223 сократили присутствие, а 2173 остались.

Представители европейских компаний жалуются на убытки. Например, Италии антироссийские санкции обошлись в €10-15 млрд.

«Мы недосчитались многих рабочих мест. Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок», — заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

Накануне стало известно, что США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. Заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что под удар попадут не только эти филиалы, но и другие компании в их юрисдикциях.

Ранее Московская биржа приготовилась оспорить американские санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами