Эксперты рассказали как банки наживаются на своих доверчивых клиентах

Эксперты рекомендовали россиянам внимательно читать все договоры, которые они подписывают в банке и меньше верить устным обещаниям сотрудников. Об этом сообщает «Российская газета».

Сотрудники кредитных организаций продолжают убеждают клиентов оформлять сложные инвестиционные продукты вместо простых вкладов, несмотря на отсутствие гарантированной доходности. Такая практика получила название «мисселинг».

«Фактически мисселинг — это незаконное обогащение», — заявил ранее Михаил Мамута, руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей.

По данным ЦБ РФ, в 2023 году индекс мисселинга снизился на 45%, а за первое полугодие 2024 года число жалоб потребителей финансовых услуг уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты выделяют несколько схем мисселинга: оформление вклада по ставке 0,01% с передачей средств в доверительное управление, заключение договора инвестиционного или накопительного страхования жизни вместо вклада, а также комбинированные продукты.

Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова, отметила, что жертвами мисселинга становятся не только пожилые люди.

«Просто пенсионеры чаще оформляют депозиты, а люди моложе — кредиты. В кредитовании тоже часто навязывают разные необязательные или даже прямо ненужные потребителю услуги», — пояснила она.

Эксперты советуют внимательно читать условия договора и не верить на слово сотрудникам банка. Павел Никитин из Ассоциации развития финансовой грамотности подчеркнул, что инвестиционно-страховые продукты могут быть полезны при правильном применении, но их продажа должна строиться на выявлении реальных потребностей клиента.

До этого стало известно, что в мире мошенников существуют классические методы обмана, такие как фишинг, но появляются и новые, наносящие не меньший ущерб. Эксперты РОЦИТ выделили актуальные схемы: обман с покупкой квартиры через дипфейки, мошенничество с налоговыми сверками у предпринимателей и самозанятых, а также аферы с ЖКУ, где преступники представляются сотрудниками коммунальных служб. В ответ на это в России ужесточили правила оборота SIM-карт и обязали владельцев крупных каналов регистрироваться в Роскомнадзоре. Несмотря на эти меры, важно сохранять бдительность.

Ранее были раскрыты подробности обмана мошенниками команды Ляйсан Утяшевой.