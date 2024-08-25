Эксперт назвал категории россиян, которые могут получить доплату к пенсии

Российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии. Об этом сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, пенсионеры претендуют на прибавку к выплатам, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. В этом случае размер бонуса в этом году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца.

Эксперт пояснил, что иждивенцами считаются нетрудоспособные люди на полном содержании. Ими могут быть несовершеннолетние и студенты очной формы до 23 лет. Также к этой категории относят родителей и супруга пенсионного возраста, родственников с инвалидностью, у которых нет основного источника дохода.

Ляшок добавил, что доплату можно получить максимум за троих иждивенцев, но в то же время ее могут получать оба супруга. Для оформления доплаты нужно написать заявление в Социальный фонд России и предоставить необходимые документы.

Ранее стало известно, что разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян сократился на 17%.