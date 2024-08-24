Российские банки придумали, как повысить спрос на ипотеку в период высоких ставок

Российские банки начали предлагать клиентам оформить ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой. Таким образом кредитные организации надеются оживить спрос на продукт в период высоких ставок. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича.

Такая схема выгодна как банкам, так и заемщикам, отметил эксперт. Финансовые организации сохраняют в активах кредиты с низкими рисками, а пользователи получают возможность рефинансировать ипотеку в упрощенном режиме.

С 22 августа такую опцию своим клиентам начал предлагать Альфа-банк. Не исключено, что скоро аналогичные предложения начнут появляться и в других российских банках, заключил Зварич.

По данным Центрального банка РФ, в июле объем выдачи ипотеки сократился практически вдвое: до 356 млрд рублей против 788 млрд рублей месяцем ранее.

Ранее эксперт оценила разницу между суммами ипотеки на новое и готовое жилье.