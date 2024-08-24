Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские банки придумали, как повысить спрос на ипотеку в период высоких ставок

Банки начали предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевой

close
100%
Pexels

Российские банки начали предлагать клиентам оформить ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой. Таким образом кредитные организации надеются оживить спрос на продукт в период высоких ставок. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича.

Такая схема выгодна как банкам, так и заемщикам, отметил эксперт. Финансовые организации сохраняют в активах кредиты с низкими рисками, а пользователи получают возможность рефинансировать ипотеку в упрощенном режиме.

С 22 августа такую опцию своим клиентам начал предлагать Альфа-банк. Не исключено, что скоро аналогичные предложения начнут появляться и в других российских банках, заключил Зварич.

По данным Центрального банка РФ, в июле объем выдачи ипотеки сократился практически вдвое: до 356 млрд рублей против 788 млрд рублей месяцем ранее.

Ранее эксперт оценила разницу между суммами ипотеки на новое и готовое жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами