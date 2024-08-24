Аналитик предсказал курс доллара на следующей неделе

Курс доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 90,5-92 рубля, прогнозирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Ослаблению российской валюты, вероятно, способствует усиление геополитических рисков, рассуждает аналитик. Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов, продолжил он.

Кроме того, на динамике курса рубля может сказываться смягчение нормативов по репатриации валютной выручки экспортеров, заключил Федосов.

Поддержку рублю в конце августа, по словам финансиста, будет оказывать налоговый период.

С 24 августа Центробанк РФ установил следующие курсы: доллар — 91,6 рубля, евро — 101,6 рубля, юань — 11,8 рубля.

Накануне курс турецкой валюты обвалился до исторического минимума, опустившись ниже отметки в 34 лиры за доллар.

Ранее жители Польши передумали переходить на евро.