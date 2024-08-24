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Запасы риса в Японии сократились до минимума за 25 лет

Запасы риса в Японии упали до минимума с 1999 года на фоне роста спроса

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Depositphotos

Запасы риса в Японии сократились до исторического минимума (страна начала вести статистику в 1999 году). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

По итогам прошлого месяца объем запасов риса в частном секторе составил 1,56 млн тонн. Это на 20% ниже, чем в июле 2023 года.

Такая ситуация сложилась из-за ряда факторов. Во-первых, в прошлом году основные префектуры-производители риса — Ниигата и Акита — показали низкий результат из-за плохой погоды.

Во-вторых, объемы потребления риса в Японии в 2024-м резко выросли на фоне восстановления посещаемости заведений общепита до допандемийных уровней и роста турпотока из других стран. Так, за полгода спрос на рис вырос до 7,02 млн тонн, что на 110 тыс. тонн превышает прошлогодний показатель.

До этого стало известно, какой рис считается самым дорогим в мире. Выяснилось, что это рис из Вьетнама.

Ранее Россия продлила ограничение на вывоз риса из страны до конца 2024 года.

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