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США пригрозили странам санкциями за открытие филиалов банков России

Минфин США пригрозил санкциями странам, открывающим филиалы российских банков

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Максим Блинов/РИА Новости

Соединенные Штаты продолжат преследовать страны, которые предоставляют банкам России возможность открывать филиалы в их юрисдикциях для обхода западных санкций. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо.

Он подчеркнул, что Минфин будет преследовать не только филиалы, которые открываются в этих странах, но и другие организации и компании в их юрисдикциях.

Адейемо добавил, что большинство крупных международных банков сдались из-за влиятельного положения стран Запада и не хотят рисковать. По словам чиновника, эти банки во многом сотрудничают с США, Европейским союзом, Великобританией и другими союзниками Вашингтона, а не с Россией, поэтому они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене.

23 августа сообщалось, что США добавили в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Сообщалось, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

Ранее сообщалось, что Турции снова пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией.

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