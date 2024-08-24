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Юрист рассказал, как делить криптовалюту при разводе

Адвокат Андреев: криптовалюта является имуществом и делится между супругами

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Depositphotos

В России криптовалюта признается имуществом, а значит, ее делят при разводе наравне с другими активами. Об этом рассказал РИА Новости адвокат, председатель совета коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» Андрей Андреев.

По его словам, один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту.

Андреев рассказал о некоторых сложностях, которые могут появиться во время судебного разбирательства. Например, их сложно выявить и оценить, установить, в какой именно момент один из супругов ее купил и, соответственно, сложно понять, как ее делить. Также суды пока не разработали единых подходов к разделу криптовалютных активов, что приводит к вариативности решений по подобным делам.

Поэтому юрист посоветовал внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, что переводы криптовалюты совершили для уменьшения совместно нажитого имущества. Также Андреев посоветовал для избежания судебных споров заключать брачные договоры или попытаться мирно решить вопрос раздела без суда.

Ранее в России захотели создать свои криптобиржи.

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