Россиянам рассказали, как выгодно погасить автокредит

Закрывать кредит на автомобиль досрочно может быть невыгодным по прошествии половины срока, предупреждает россиян Avtonews.

Если банк использует аннуитетную схему выплат (самая распространенная), то все проценты заемщик выплачивает в первую очередь, и лишь к концу срока действия — само тело кредита. При такой системе платежей сэкономить на досрочном погашении займа после половины срока не получится, поясняют эксперты.

Среди плюсов досрочного закрытия автокредита — возможность использовать высвободившиеся деньги на другие цели, а также улучшить свою кредитную историю.

Перед погашением следует обратиться в банк-кредитор и узнать об условиях закрытия займа. После подачи необходимых документов и внесения суммы для полного погашения автокредита необходимо проверить в своем личном кабинете, закрылся ли счет, а также посмотреть на сайте Федеральной нотариальной палаты, снят ли залог с автомобиля. Также нужно взять в банке справку о погашении кредита и отсутствии долга.

Ранее россиян предупредили о последствиях невозврата кредита.