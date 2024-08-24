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Россиянам рассказали, как выгодно погасить автокредит

Avtonews: гасить автокредит досрочно становится невыгодно после половины срока

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Закрывать кредит на автомобиль досрочно может быть невыгодным по прошествии половины срока, предупреждает россиян Avtonews.

Если банк использует аннуитетную схему выплат (самая распространенная), то все проценты заемщик выплачивает в первую очередь, и лишь к концу срока действия — само тело кредита. При такой системе платежей сэкономить на досрочном погашении займа после половины срока не получится, поясняют эксперты.

Среди плюсов досрочного закрытия автокредита — возможность использовать высвободившиеся деньги на другие цели, а также улучшить свою кредитную историю.

Перед погашением следует обратиться в банк-кредитор и узнать об условиях закрытия займа. После подачи необходимых документов и внесения суммы для полного погашения автокредита необходимо проверить в своем личном кабинете, закрылся ли счет, а также посмотреть на сайте Федеральной нотариальной палаты, снят ли залог с автомобиля. Также нужно взять в банке справку о погашении кредита и отсутствии долга.

Ранее россиян предупредили о последствиях невозврата кредита.

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