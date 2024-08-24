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Эксперт высказался о росте цен на цветы к 1 сентября

Аналитик Литвиненко: цены на цветы перед 1 сентября остаются на уровне текущих

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Pixabay

Резкого подорожания цветов перед 1 сентября не наблюдается, заявил член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко. Его слова приводит ТАСС.

«Цены в преддверии Дня знаний остаются на уровне текущих», — отметил эксперт.

При этом Литвиненко подчеркнул, что в этом году стоимость цветов в России подскочила уже более чем на треть по сравнению с 2023-м. В то же время средняя стоимость букета выросла на 18%, достигнув 1970 рублей.

Подорожание цветов в стране обусловлено рядом факторов. Среди основных — рост стоимости производства отечественных цветов, инфляция и повышение ввозных пошлин на цветы из ряда стран, включая Нидерланды, Польшу и Прибалтику, пояснил Литвиненко.

В начале августа правительство РФ подняло размер таможенных пошлин на цветы и алкоголь из недружественных стран.

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