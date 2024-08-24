Эксперт высказался о росте цен на цветы к 1 сентября

Резкого подорожания цветов перед 1 сентября не наблюдается, заявил член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко. Его слова приводит ТАСС.

«Цены в преддверии Дня знаний остаются на уровне текущих», — отметил эксперт.

При этом Литвиненко подчеркнул, что в этом году стоимость цветов в России подскочила уже более чем на треть по сравнению с 2023-м. В то же время средняя стоимость букета выросла на 18%, достигнув 1970 рублей.

Подорожание цветов в стране обусловлено рядом факторов. Среди основных — рост стоимости производства отечественных цветов, инфляция и повышение ввозных пошлин на цветы из ряда стран, включая Нидерланды, Польшу и Прибалтику, пояснил Литвиненко.

В начале августа правительство РФ подняло размер таможенных пошлин на цветы и алкоголь из недружественных стран.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году.