Машины и имущество Haas F1 описали судебные приставы

Российская компания «Уралкалий» сообщила, что голландская полиция описала все гоночное оборудование и другое имущество американской команды «Формулы-1» Haas, информирует ТАСС.

«Голландские судебные приставы в сопровождении полиции прибыли в паддок Haas и провели опись всего гоночного оборудования и другого имущества. Это ожидаемое последствие отказа подчиниться решению арбитража о присуждении нам выплаты и гоночного автомобиля», — говорится в сообщении.

До этого портал RacingNews365 писал, что команда «Формулы-1» Haas не сможет вывезти из Нидерландов свою технику и болиды, пока не погасит задолженность перед «Уралкалием» по решению арбитражного суда Швейцарии, который присудил российской компании компенсацию из-за разрыва контрактного соглашения в одностороннем порядке в марте 2022 года.

По словам юриста компании OSK Advocaten, американская команда не сможет перевести оборудование после завершения Гран-при Нидерландов, запланированного на 25 августа, до тех пор, пока не выплатит денежные средства.

Ранее RacingNews365 сообщал, что команда «Формулы-1» Haas планирует погасить задолженность перед «Уралкалием» по решению арбитражного суда Швейцарии.