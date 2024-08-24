Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 28 августа 2024 года будет повышена до 908,5 рубля против ставки в размере 828,4 рубля за тонну, которая действует в настоящее время . Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минсельхоз РФ.

Пошлина на ячмень снова будет нулевой. На кукурузу ставку понизят до 701,4 рубля с 1 тыс. 033,6 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на пшеницу — $214,6 за тонну, на ячмень — $177,7 за тонну, на кукурузу — $198,8 за тонну.

До этого в России признали, что окончательные данные о продовольственных запасах страны могут отличаться от прогнозируемых 86 млн тонн пшеницы в сторону уменьшения.

6 августа Минсельхоз РФ опубликовал данные, согласно которым список лидеров по объемам закупок российской сельхозпродукции возглавляет Китай. КНР тратит на эти цели $7,6 млрд. На втором месте – Турция с закупками на сумму $5 млрд, на третьем — Казахстан ($3,3 млрд).

Ранее стало известно, что Россия резко увеличила поставки сухой молочной продукции за рубеж.