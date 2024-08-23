США ввели санкции против 46-го научно-исследовательского института Минобороны РФ

США ввели санкции против 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

На сайте МО РФ говорится, что 46-й НИИ принимает активное участие в создании автоматизированной системы управления развитием вооружений и военной техники и внедрении новых информационных технологий в интересах информационного обеспечения Вооруженных сил РФ. При этом институт является головным в Минобороны России по созданию специального программного обеспечения для автоматизированного комплекса формирования программных документов.

Ограничительные меры США также введены против авиаперевозчиков «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Норильск Авиа» и ведущего российского производителя для нужд радиоэлектроники АО «Завод «Реконд».

Кроме того, в обновленный список попал ряд структур «Мечела», включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции.

23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. В санкционный список были добавлены 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Под санкции попали более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана.

Ранее сын главы Минобороны РФ попал под санкции США.