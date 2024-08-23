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Работодателям подсказали способ снизить текучку кадров

Nature: гибридный график поможет компании значительно снизить текучку кадров

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Илья Питалев/РИА Новости

Компании с гибридным графиком работы реже сталкиваются с проблемой текучки кадров. Об этом пишет американский Forbes со ссылкой на научный журнал Nature.

Согласно результатам исследования, сотрудники с возможностью работать два дня в неделю из дома больше удовлетворены своими условиями труда и, соответственно, увольняются реже. Кроме того, они отличаются более высокой продуктивностью, чем работники, которые работают всю неделю из офиса.

Ранее стало известно, удерживает ли наличие кредита от смены работы. Выяснилось, что закредитованность сотрудника не удерживает его на одном месте. Напротив, люди с большими долгами готовы сменить место работы даже ради небольшой прибавки.

До этого в России зафиксировали резкий рост среднего размера зарплат барменов и официантов.

Ранее стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. рублей.

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