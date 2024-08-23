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Nestle сменит гендиректора

Лоран Фрекс заменит Марка Шнайдера на посту гендиректора Nestle

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Nestlé

Исполнительный директор швейцарской компании Nestle Марк Шнайдер покидает свой пост. Об этом говорится в пресс-релизе Nestle.

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С 1 сентября Шнайдера заменит Лоран Фрекс, который сейчас отвечает за операции компании в Латинской Америке.

В пресс-релизе говорится, что в течение восьми лет работы во главе Nestle Шнайдер активно формировал портфель компании в соответствии с ее стратегией, главным образом уделял внимание быстрорастущим категориям, таким как кофе, продукты для домашних животных и здоровое питание.

Включение Лорана Фрекса в совет директоров Nestle акционеры компании рассмотрят на годовом собрании в 2025 году. Он работает в Nestle с 1986 года. Сначала Фрекс руководил европейскими подразделения компании в период с 2008 по 2014 год, после чего был назначен ответственным за американские операции. После создания латиноамериканского подразделения в структуре Nestle в 2022 году Фрекс стал его CEO (исполнительным директором) и успешно руководил им в сложных условиях.

Nestle является крупнейшим и старейшим в мире производителем продуктов питания и напитков, созданным в 1866 году. Компании принадлежит более 400 фабрик в 83 странах, а общее число работников по всему миру составляет около 270 тысяч человек.

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