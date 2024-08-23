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Хуснуллин высказался о ситуации с льготными ипотеками в России

Вице-премьер Хуснуллин: параметры семейной ипотеки пока не будут изменять

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Изменение условий семейной ипотеки в России или ее расширение пока не запланировано. Об этом в эфире телеканала RT сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что это сильно зависит от ключевой ставки.

«При такой высокой ставке расширять объем выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идет из бюджета, это очень дорого», — пояснил Хуснуллин.

В июне 2024 года заемщики в центре России получили 139 млрд рублей в рамках семейной ипотеки под 6%. Это максимум за все время действия госпрограммы. Выдачи выросли на 80% за июнь против увеличения на 21% в мае. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

В Москве заемщики получили 13,7 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 117,9 млрд рублей, средняя сумма займа достигла 8,6 млн рублей (51% от объема выдач в центре страны). По сравнению с маем прирост составил 46,8% по количеству и 45,5% по объему ипотек. Средняя ставка по ипотечным кредитам в столице в июне также сократилась — на 0,5 п.п., до 8%.

Ранее стало известно, какое жилье россияне берут в ипотеку.

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