В Сбере отметили рост интереса детей к сочинению сказок с помощью GigaChat

Дети стали сочинять в два раза больше сказок на умных колонках Sber с использованием GigaChat. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в банке, в июле частота обращения детей к виртуальному ассистенту в умных колонках Sber с нейросетью GigaChat увеличилась на 65%.

«Чаще всего пользователи просят голосового помощника рассказать сказку. Детская аудитория, предпочитающая сгенерированные GigaChat сказки, увеличилась в два раза. В среднем каждый ребенок сочиняет две сказки за один раз, обычно это занимает около 10 минут. Дети могут придумать любую историю и выбрать любого главного героя», — говорится в сообщении.

Аналитики Сбера рассказали, что самыми популярными персонажами у детей стали Человек-паук, Чебурашка, Леди Баг, Эльза и Гарри Поттер.

В банке напомнили, что в приложении «Звук» на колонках доступен раздел для детей, в котором собраны сказки, колыбельные, песни в Hi-Fi качестве, образовательные подкасты, а также учебники.

В начале августа линейка умных колонок Sber пополнилась новыми устройствами, в частности устройством SberBoom Home. Ассистент научился выражать свои эмоции с помощью анимаций, которые отображаются на дисплее.