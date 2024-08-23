Стало известно, сколько Россия заработала на сделках по выходу иностранцев с начала года

Взносы в российский бюджет от выхода иностранного бизнеса из страны по итогам января — августа составили почти 140 млрд рублей. Объем поступлений превысил план на весь 2024 год в 66 раз, пишет РБК со ссылкой на данные госсистемы «Электронный бюджет».

По состоянию на 21 августа Россия заработала на подобных сделках 139,34 млрд рублей. Годовой прогноз составлял 2,1 млрд рублей.

«Существенная часть взносов была сформирована не на классических выходах иностранных компаний, а на сделках по разделению международной и российской части таких компаний, как «Яндекс», — утончила партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Алиса Мелконян.

Большинство иностранцев, которые хотели выйти из страны, уже сделали это в 2022-2023 годах, подчеркнула эксперт.

Общие доходы российской казны по итогам первых семи месяцев достигли 19,75 трлн рублей (+35,9% год к году).

Ранее Россия нарастила свои резервы за рубежом.