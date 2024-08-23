Гендиректор «Тюменской строительной компании» погиб в аварии

В Тюмени в ДТП погиб гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Об этом сообщили в Союзе строителей Тюменской области.

«В результате полученных в автомобильной аварии травм, на 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин», — говорится в публикации.

Детали произошедшего не приводятся. Прощание с Родиным пройдет 23 августа.

Михаил Родин занимал должность генерального директора «Тюменской строительной компании» с 1992 года. В 2013 году его избрали председателем Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области.

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