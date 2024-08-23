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Индия резко сократила поставки нержавейки в Россию

Поставки нержавеющей стали из Индии в Россию за полгода сократились на 66%

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Индия по итогам января — июня сократила поставки нержавеющей стали в Россию на 66% в годовом выражении, до 20 тыс. тонн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Bigmint.

Ключевыми факторами снижения индийского экспорта нержавейки в РФ стали увеличение времени поставок из-за необходимости пускать суда в обход Красного моря, рост тарифов на фрахт, а также дефицит контейнеров, поясняют аналитики.

В прошлом году Индия обеспечила пятую часть всех зарубежных поставок нержавеющей стали в Россию. РФ критически зависит от этого материала: он используется в производстве бытовой техники, электрооборудования, труб для нефти и газа, пищевой промышленности, а также в машиностроении и военно-промышленном комплексе.

До этого сообщалось, что ЕС может ввести полный запрет на импорт российского алюминия и продукции из него в рамках нового пакета санкций.

Ранее Индия обогнала Китай по импорту российской нефти.

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