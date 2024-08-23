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Роспотребнадзор выявил у трех производителей чая ядовитые вещества в продукции

Роспотребнадзор выявил у трех производителей чая в РФ посторонние вещества

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Российским производителям чая поручили разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

В феврале Роспотребнадзор по Татарстану направил предостережения трем крупным производителям чая, продававшим свою продукцию в торговых сетях Spar и «Светофор».

Газета со ссылкой на документ пишет, что у компании «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». У компании «Орими» пестициды оказались в чае «Гринфилд». У Рязанской чаеразвесочной фабрики ядовитые вещества выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под товарным знаком «Три дружных слона». Роспотребнадзор потребовал изъять их из оборота.

При этом компании «Май», «Орими» и Рязанская чаеразвесочная фабрика утверждают, что в их товарах отсутствуют пестициды.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были направлены также и торговым сетям, которые реализовывали данную продукцию.

Ранее Роспотребнадзор изъял у Eurospar в Москве почти 350 кг продуктов.

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