Роспотребнадзор выявил у трех производителей чая ядовитые вещества в продукции

Российским производителям чая поручили разработать программу по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

В феврале Роспотребнадзор по Татарстану направил предостережения трем крупным производителям чая, продававшим свою продукцию в торговых сетях Spar и «Светофор».

Газета со ссылкой на документ пишет, что у компании «Май» пестициды были обнаружены в зеленом листовом чае «Ричард». У компании «Орими» пестициды оказались в чае «Гринфилд». У Рязанской чаеразвесочной фабрики ядовитые вещества выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под товарным знаком «Три дружных слона». Роспотребнадзор потребовал изъять их из оборота.

При этом компании «Май», «Орими» и Рязанская чаеразвесочная фабрика утверждают, что в их товарах отсутствуют пестициды.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были направлены также и торговым сетям, которые реализовывали данную продукцию.

Ранее Роспотребнадзор изъял у Eurospar в Москве почти 350 кг продуктов.