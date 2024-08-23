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ЮАР планирует увеличить поставки фруктов и вина в Россию

Южная Африка увеличит поставки фруктов и вина во Владивосток и Екатеринбург

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Южноафриканская Республика активно сотрудничает с российскими партнерами для увеличения поставок фруктов и вина в такие города, как Владивосток и Екатеринбург. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве ЮАР в России.

Ранее основными пунктами назначения для продукции из ЮАР были Москва и Санкт-Петербург. В целом страны стремятся повысить объем товарооборота, который, по последним данным, составляет $1,2 миллиарда.

ЮАР также заинтересована в значительных поставках российских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

« Москва и Санкт-Петербург — традиционные пункты назначения для наших продуктов, в частности для наших фруктов и вина. Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Эти регионы очень плотно сотрудничают с посольством Южной Африки», — рассказала изданию советник политического отдела посольства ЮАР в России Сесиль Тереза Хеппес.

По ее словам, приоритетом работы посольства является увеличение уровня торгового сотрудничества между Россией и ЮАР.

В 2023 году товарооборот между Россией и ЮАР составил $1,2 миллиарда, по информации вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалко. Из этой суммы $530 миллионов приходятся на агропромышленный комплекс за период с января по октябрь 2023 года.

Как рассказали в посольстве ЮАР в Москве, сейчас ведутся переговоры о расширении ассортимента сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из России в ЮАР. В частности, южноафриканская сторона проявляет интерес к импорту рыбы и морепродуктов, добавила Хеппес.

На основе данных налоговой службы ЮАР, в первой половине 2024 года основными товарами, экспортируемыми из ЮАР в Россию, стали овощи, машинное оборудование, готовая пища, медицинское и фототехническое оборудование, а также химическая продукция.

Россия, в свою очередь, преимущественно поставляет овощи, химикаты, мясо и минеральные удобрения. При этом Россия пока не входит ни в пятерку крупнейших импортеров, ни в пятерку экспортеров для ЮАР; первое место занимает Китай.

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