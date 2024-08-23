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Эксперт оценила разницу между суммами ипотеки на новое и готовое жилье

KEY CAPITAL: в июне сумма ипотеки на новое жилье на 80% выше, чем на готовое

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В июне 2024 года средний размер ипотеки на покупку строящегося жилья в российских регионах (без Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) достиг 4,7 млн рублей. Это на 81% больше, чем покупатели вторичного жилья, средний кредит которых составил 2,6 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

По ее словам, сумма кредитов на новостройки увеличилась на 5% по сравнению с июнем 2023 года, а на «вторичке» — снизилась на 11%.

Наибольший средний размер кредита на покупку строящегося жилья был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (5,3 млн рублей). Лидерами по среднему размеру кредитов на вторичное жилье также стали регионы Дальнего Востока — 3,1 млн рублей. Меньше всего занимают на покупку жилья в Центральном федеральном округе (без Москвы и области) — 2,5 млн рублей на «вторичку» и 4,4 млн рублей на новостройки.

Гусева отметила, что рынок жилья в России сталкивается с новыми вызовами. По ее словам, снижение спроса на готовые квартиры из-за высоких ипотечных ставок начинает сказываться на рынке новостроек: многие покупатели не могут продать старую квартиру для покупки новой. Кроме того, сокращение программ государственной поддержки будет ограничивать количество сделок на рынке. Гусева подчеркнула, что в ближайшие полгода смягчения снижения ключевой ставки, а значит и ставок по ипотеке, не ожидается.

До этого стало известно, какое жилье россияне берут в ипотеку.

Ранее сообщалось , что 60% стартов новостроек в Москве пришлось на центр, восток и запад.

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