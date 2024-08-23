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В регионах вырос спрос на строящееся жилье

KEY CAPITAL: спрос на строящееся жилье в российских регионах вырос на 19% за год

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В первом полугодии 2024 года российский Росреестр зарегистрировал 439,7 тыс. договоров долевого участия (+18% за год). Из них в регионах —
283,6 тыс. договоров (+19% за год). Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Наиболее заметный рост спроса на строящееся жилье был зафиксирован в Южном федеральном округе (+32% за год), Дальневосточном (+29%) и Центральном округах (+21%). Наименьший прирост наблюдался в Сибирском (+6%), Приволжском (+14%) и Уральском (+16% за год) федеральных округах.

«Наиболее заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства в регионах произошел во втором квартале 2024 года. В этот период количество сделок увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как в первом квартале 2024 года рост составил лишь 9%. Эта динамика обусловлена ожиданием завершения программы субсидирования ипотеки в рамках государственной поддержки», — пояснила Гусева.

По ее словам, на динамику повлияли также изменения в условиях семейной и IT-ипотеки. Гусева уточнила, что значительный рост спроса во втором квартале объясняется стремлением покупателей успеть воспользоваться выгодными ипотечными условиями до 1 июля 2024 года, когда льготная ипотека под 8% перестала работать, а остальные программы были сокращены.

До этого стало известно, какое жилье россияне берут в ипотеку.

Ранее сообщалось , что в Москве неожиданно выросло число ипотечных сделок.

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