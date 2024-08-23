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Сенатор перечислила льготы для российских пенсионеров

Сенатор Епифанова назвала шесть видов льгот для российских пенсионеров

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Архив Совета Федерации

По достижению российским пенсионером 80-летнего возраста, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости удваивается. Кроме того, старшему поколению положены шесть видов льгот. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова.

По состоянию на 2024 год фиксированная выплата составляет 8134,88 рубля. 80-летние россияне и инвалиды первой группы будут получать 16269,76 рубля.

Сенатор уточнила, что для российских пенсионеров действуют федеральные и региональные льготы, включая:

*на налоги: освобождение от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налога, а также специальные условия предоставления налоговых вычетов;
*на жилищно-коммунальные услуги: скидки и субсидии на оплату коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ, водоснабжение, отопление, вывоз мусора, капремонт;
*на проезд в общественном транспорте;
*на медицинские услуги: бесплатные или льготные лекарства, санаторно-курортный отдых, протезирование зубов;
*социальная поддержка: уход на дому для нуждающихся в поддержке пенсионеров;
*возмещение части расходов на газификацию.

По словам сенатора, за счет льгот можно значительно снизить расходы на товары и услуги или сократить некоторые обязательные платежи. Информация о размере льгот доступна в «Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ФГИС ЕГИССО) и на сайте госуслуг.

Ранее сенатор назвала категории россиян с правом на две пенсии.

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