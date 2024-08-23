Стало известно, какие регионы нуждаются в шахтерах

В России сейчас открыто 1027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем. Большинство предложений — в Кемеровской области (28% от общего числа вакансий). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru в преддверии Дня шахтера 25 августа.

В Иркутской области и Красноярском крае открыто по 6% от всех предложений для шахтеров, в Новосибирской области и Забайкальском крае — по 5%, в Ростовской области и Хабаровском крае — по 4%, в Свердловской и Челябинской областях — по 3%, в Коми — 2%.

Чаще прочих работодатели ищут геодезистов (21%), разнорабочих (9%), машинистов (5%) и геологов (3%). Абсолютное большинство предложений для шахтеров открыли в этом году компании из добывающей отрасли (35% от всех предложений для них), 9% — из отрасли металлургии и металлообработки, 6% — из строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования, а также по 3% в химическом производстве и нефтегазовой отрасли.

Подавляющее большинство работодателей готовы принять на работу соискателей с небольшим опытом работы — от 1 года до 3 лет (55% вакансий). 16% предложений подразумевают рабочий опыт от трех до шести лет и всего лишь 1% вакансий — свыше шести лет. Между тем больше 27% предложений допускают отсутствие опыта работы по специальности.

Почти половина вакансий (45%) предлагают вахтовый метод работы, 37% — полный рабочий день, а 18% — сменный график.

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