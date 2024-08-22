BMW обошла Tesla по продажам электрокаров в Европе

Компания BMW впервые сместила с вершины европейского рынка электромобилей Tesla, продав в июле больше электрокаров (BEV — электромобили, полностью работающие от аккумулятора). В Июле BMW продала 14 869 новых электромобилей в Европе, а Tesla — 14 561 электромобиль, сообщает аналитическая компания JATO Dynamics.

Продажи электрокаров BMW в годовом выражении выросли на 35%, что позволило германскому автогиганту обогнать американскую компанию. Отмечается, что у Tesla в июле был спад продаж в Европе. Продажи Model Y снизились на 16% по сравнению с июлем 2023 года, Model 3 — на 17%. При этом Model Y осталась самой продаваемой в Европе — с большим отрывом от других моделей — маркой BEV.

В топ-5 самых популярных марок электромобилей на европейском рынке вошли Volkswagen, который продал в июле 12,2 тыс. BEV, Volvo — 10,5 тыс. и Audi — 8,6 тыс.

Общие продажи BEV в Европе по сравнению с июлем 2023 года упали на 6%. По мнению аналитиков JATO Dynamics, это связано с отсутствием мер государственного стимулирования и обеспокоенностью по поводу стоимости перепродажи электромобилей.

В июне компания Tesla была вынуждена начать массовый отзыв электромобилей из-за проблем с замками капотов, которые могут открываться во время движения. Всего компания менее чем за месяц отозвала 1,85 млн моделей 3, S, X и Y выпуска с 2020 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что ЕС введет новые пошлины на китайские электромобили.