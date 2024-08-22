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Стало известно, на что россияне обращают внимание при выборе жилья

Умные технологии вошли в топ-5 факторов при покупке жилья

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Технологии умного дома стали одним из ключевых факторов при выборе недвижимости для россиян. Об этом свидетельствую данные исследования компании Doma.ai, копия есть у «Газеты.Ru».

В 2024 году 39% покупателей жилья экономкласса поставили умные технологии на пятое место по важности при выборе квартиры. Это на два пункта выше, чем в 2023 году, когда умный дом занимал седьмую позицию. 15% респондентов отвели умным технологиям четвертое место, а 13% — даже третье.

В премиум-сегменте значимость умных технологий еще выше. В 2024 году 47% покупателей дорогого жилья назвали их важным фактором при выборе, что на 6% больше, чем годом ранее.

При этом традиционные критерии выбора жилья сохраняют свою значимость. Для квартир экономкласса на первом месте остается цена (79% в 2024 году), на втором — расположение (61%), на третьем — транспортная доступность (43%). В премиум-сегменте лидируют расположение (74%), экология (64%) и цена (52%).

«Умное видеонаблюдение, домофония, датчики и другие устройства становятся не просто приятным новшеством, а еще и аргументом при принятии решения о приобретении жилья», — прокомментировала директор по продукту Doma.ai Анна Боярских.

До этого стало известно, сколько россиян готовы переплатить за квартиру в хорошем районе.

Ранее была названа стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге.

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