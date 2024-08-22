Стало известно, на что россияне обращают внимание при выборе жилья

Технологии умного дома стали одним из ключевых факторов при выборе недвижимости для россиян. Об этом свидетельствую данные исследования компании Doma.ai, копия есть у «Газеты.Ru».

В 2024 году 39% покупателей жилья экономкласса поставили умные технологии на пятое место по важности при выборе квартиры. Это на два пункта выше, чем в 2023 году, когда умный дом занимал седьмую позицию. 15% респондентов отвели умным технологиям четвертое место, а 13% — даже третье.

В премиум-сегменте значимость умных технологий еще выше. В 2024 году 47% покупателей дорогого жилья назвали их важным фактором при выборе, что на 6% больше, чем годом ранее.

При этом традиционные критерии выбора жилья сохраняют свою значимость. Для квартир экономкласса на первом месте остается цена (79% в 2024 году), на втором — расположение (61%), на третьем — транспортная доступность (43%). В премиум-сегменте лидируют расположение (74%), экология (64%) и цена (52%).

«Умное видеонаблюдение, домофония, датчики и другие устройства становятся не просто приятным новшеством, а еще и аргументом при принятии решения о приобретении жилья», — прокомментировала директор по продукту Doma.ai Анна Боярских.

До этого стало известно, сколько россиян готовы переплатить за квартиру в хорошем районе.

Ранее была названа стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге.