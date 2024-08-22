Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер планирует платить специалистам за поиск уязвимостей в сервисах банка

На платформе Сбера запустили программу по поиску уязвимостей за вознаграждение

close
100%
Freepik

Сбер запустил программу по поиску уязвимостей на платформе по проверке защищенности приложений с привлечением независимых исследователей BI.ZONE Bug Bounty, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере уточнили, что пользователи сервисов Сбера, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тыс. рублей в зависимости от уровня их критичности.

Как рассказал начальник Управления экспертизы кибербезопасности Сбера Сергей Крайнов, банк постоянно совершенствует сервисы, продукты и инфраструктуру для обеспечения кибербезопасности клиентов. По его словам, запуск публичной программы Sber Bug Bounty стал важным шагом в достижении этой цели.

«Мы надеемся, что при поддержке сообщества этичных хакеров и компании BI.ZONE наш совместный проект станет одной из самых активных и конкурентоспособных программ Bug Bounty», — сказал он.

Как рассказали в банке, эксперты смогут тестировать сайт Сбера, веб-версию и мобильное приложение СберИнвестиции и СберБанк Онлайн.

Директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин подчеркнул, что совместная работа независимых исследователей и специалистов Сбера на платформе повысит устойчивость сервисов экосистемы к актуальным киберугрозам и обеспечит сохранность данных пользователей.

«Мы рады, что к нашей платформе присоединился один из ключевых игроков рынка финтеха», — добавил он.

Напомним, сервисами Сбера в России пользуются уже более 100 млн человек, а ежемесячная аудитория СберБанк Онлайн составляет свыше 82 млн. Чтобы обеспечить клиентам лучший пользовательский опыт и безопасность цифровых сервисов,

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами