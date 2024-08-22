Армения запретила ввоз и транзит грызунов

В Армении запретили ввоз и транзит всех видов грызунов и приматов для предотвращения вспышек оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

«В целях предотвращения вспышек и появления источников заболевания оспой обезьян с 21 августа запрещается ввоз и транзитная перевозка всех видов грызунов и всех видов приматов через территорию Республики Армения», — сказано в тексте.

Отмечается, что решение будет действовать до публикации разъяснений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

21 августа представитель минздрава Армении, глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян заявил, что в республике выявили 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Он уточнил, что в стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

Ранее вирусологи объяснили, нужно ли готовиться россиянам к пандемии обезьяньей оспы.