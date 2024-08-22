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Россия нарастила свои резервы за рубежом

ЦБ: международные резервы России за неделю выросли на $5,9 млрд

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

За неделю с 12 по 16 августа международные резервы России выросли на $5,9 млрд, достигнув $609,9 млрд. Об этом свидетельствует информация на сайте Центрального банка РФ.

Рост объема резервов РФ за границей связан, в первую очередь, с «положительной переоценкой», пояснили аналитики регулятора.

В начале августа стало известно, что доля золота в международных резервах России достигла 29,8%. Это максимальный показатель за последние 24 года.

Во вторник, 20 августа, стоимость унции золота впервые в истории превысила $2550.

Ранее россиянам рассказали , стоит ли вкладываться в золото.

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