Россия нарастила свои резервы за рубежом

За неделю с 12 по 16 августа международные резервы России выросли на $5,9 млрд, достигнув $609,9 млрд. Об этом свидетельствует информация на сайте Центрального банка РФ.

Рост объема резервов РФ за границей связан, в первую очередь, с «положительной переоценкой», пояснили аналитики регулятора.

В начале августа стало известно, что доля золота в международных резервах России достигла 29,8%. Это максимальный показатель за последние 24 года.

Во вторник, 20 августа, стоимость унции золота впервые в истории превысила $2550.

Ранее россиянам рассказали , стоит ли вкладываться в золото.