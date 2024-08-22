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«Авито Авто» запустил сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров

Новый сервис «Авито Авто» поможет узнать о состоянии машины до визита в салон

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В приложении «Авито» появился бесплатный сервис «Селект», который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователь может забронировать автомобиль онлайн и узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Поддержку в процессе покупки автомобиля окажет персональный менеджер, который сопроводит клиента на всех этапах сделки и поможет в проведении осмотра независимым специалистом.

С помощью сервиса «Селект» пользователи смогут приобрести автомобили от крупнейших автодилеров, работающих в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде и других городах.

В разделе представлены специально отобранные автомобили от партнеров, проверенных «Авито Авто».

На все автомобили из «Селекта» действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.

По словам директора направления «Автомобили» в «Авито» Вадима Иванова, запуск нового раздела продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат.

«В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров «Селекта» — автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны», — добавил Иванов.

Для дилеров сотрудничество с сервисом удобно тем, что объявления с автомобилями из «Селекта» будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки, уточнил он.

Директор дилерской компании Expocar Гор Петросян отметил, что, запустив новый сервис, «Авито» замыкает цикл покупки и продажи авто для дилеров.

«Сначала в «Авито Аукционе» компания дает возможность дилерам приобрести транспортное средство, а затем в «Селекте» помогает его реализовать», — пояснил он.

Петросян уточнил, что сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделки.

«Как автоблогер, я очень часто сталкиваюсь со множеством сложностей во время покупки автомобилей. Основная из них — найти тот самый подходящий вариант. «Селект» как раз решает эту проблему, — сказала автоблогер Blondinka Drive.

Руководитель департамента автомобилей с пробегом Major Давид Павлов назвал «Селект» инструментом с высокой эффективностью.

«Он не только обеспечивает дилерам коммуникацию с уже готовым к сделке клиентом, но и предоставляет справедливую и выгодную схему расчетов с платформой», — пояснил Павлов.

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