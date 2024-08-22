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Чистая прибыль МТС во 2 квартале снизилась на 57,2% до 7,2 млрд рублей

Чистая прибыль МТС снизилась из-за вложений в телеком и новые направления

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Shutterstock

Компания МТС объявила финансовые результаты 2 квартала текущего года и сообщила о снижении чистой прибыли на 57,2%. Она составила 7,2 млрд рублей на фоне инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и в новые направления.

Согласно представленным данным, выручка компании во 2 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,5% — до 170,9 млрд рублей.
В МТС этот показатель объяснили ростом доходов всех бизнес-направлений.

OIBDA группы выросла на 5% — до 65,4 млрд рублей на фоне роста доходов телекома, успешных результатов вертикали финтеха и роста выручки медиахолдинга, сообщили в компании.

Сдерживающее влияние на рост показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений.

Капитальные затраты МТС возросли на 55,9% — до 31,1 млрд рублей на фоне инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и в новые направления.

Доходы от нетелеком-сервисов выросли на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 73,8 млрд рублей. Количество экосистемных клиентов превысило 15 млн, показав рост на 7% год к году.

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, компания планирует существенные инвестиции в R&D в ближайшие годы, что позволит сохранить и укрепить технологическое лидерство.

Крупнейшим корпоративным событием полугодия глава компании назвал консолидацию медиа-активов группы в единый холдинг «МТС Медиа», который сфокусируется на развитии масштабных франшиз и партнерств во всех средах.

«Первым примером такой синергии стала вселенная эксклюзивного контента по роману «Мастер и Маргарита», которую мы представили в пяти разных сервисах экосистемы», — констатировал Николаев.

Он также отметил, что кикшеринговый сервис «МТС Юрент» продолжает показывать результаты успешной интеграции в экосистему. Поездки на самокатах с подпиской Premium уже составляют 65% от всех совершенных поездок на платформе «МТС Юрент».

«Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений, технологий, которые дополнят и усилят уже имеющийся арсенал онлайн и оффлайн-сервисов», — заключил президент МТС.

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