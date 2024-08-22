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Стоимость бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду

Бензин марки АИ-95 подорожал на бирже до 74 818 рублей

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Maxim Shemetov/Reuters

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг выросла на 0,66%, достигнув 74 818 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена топлива приблизилась к историческому рекорду, установленному 7 сентября 2023 года. Тогда стоимость Аи-95 на СПбМТСБ поднималась до 76 876 рублей за тонну.

Бензин Аи-92 за сутки подорожал на 0,88%, закрывшись на отметке в 58 127 рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных самолетов увеличилась на 0,97% и достигла 80 787 рублей за тонну. Сильнее всего в четверг вырос в цене мазут — на 2,15%, до 29 324 рублей за тонну.

Между тем летнее дизельное топливо подешевело на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) опустилась на 0,26%, до 35 421 рублей за тонну.

До этого сообщалось о резком скачке цен производителей на бензин в России. За июль они взлетели на 25%.

Ранее перевозчики предупредили о последствиях высоких цен на авиакеросин.

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