Россиянам рассказали, что подорожает к 1 сентября

К 1 сентября 2024 года цены на цветы вырастут на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Долями».

Средний чек на цветы в августе 2024 года увеличится на 13% и составит 1859 рублей.

Одежда и обувь также подорожают: средний чек в этой категории вырастет на 6% до 3186 рублей в августе, а 1 сентября 2024 года превысит прошлогоднее значение на 14%, достигнув 3254 рублей.

В то же время канцтовары и книги станут дешевле. Средний чек на канцтовары в августе-сентябре 2024 года снизится на 6%, до 464 рублей, а в День знаний будет на 21% меньше, чем годом ранее, — 406 рублей. Средний чек на книги в августе 2024 года прогнозируется на уровне 831 рубля, что на 5% ниже показателя 2023 года.

На фоне изменения цен растет популярность сервисов рассрочки. По данным «Долями», в августе-сентябре 2023 года россияне в 16 раз чаще оплачивали частями обувь и в два раза чаще — одежду и цветы, чем годом ранее.

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