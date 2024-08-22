Банковские мошенники придумали новый способ заметать следы

Мошенники стали брать в аренду банковские карты у россиян и использовать их для вывода украденных денег. О такой схеме «Известиям» рассказали в ВТБ.

Если раньше преступники выкупали банковские карты и избавлялись от них после совершения транзакций, то теперь они стали арендовать их и пытаться перевести ответственность за кражу средств на первоначальных владельцев, предупредили в банке.

Такую схему называют дропингом. Чаще всего злоумышленники привлекают к ней школьников или студентов, желающих подзаработать.

«Мошенники убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить не продавать, а сдать карту на время», — комментирует начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Дропы рискуют оказаться в черных списках банков. Кроме того, мошенники, зная их данные, могут оформить кредиты и оставить человека с большими долгами.

До этого сообщалось, что злоумышленники во втором квартале похитили с банковских счетов россиян около ₽4,8 млрд.

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