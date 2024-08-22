В Сбере рассказали об объединении банков для создания единого QR

Система оплаты по QR-кодам стала развиваться в России два года назад и теперь средние транзакции совпадают с обычным поведением по безналичному обороту на банковских картах. Это число может кратно вырасти после запуска единого QR, сообщил в интервью «Бизнес ФМ» старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.

Топ-менеджер компании отметил, что сейчас в оффлайне по банковским карточкам проводится 86% операций, а по новым методам оплаты, куда входит и QR, и NFC, и биометрия — 14%.

По его словам, более 17 млн россиян регулярно платят с помощью QR-кодов.

Дмитрий Малых напомнил, что когда Банком России был понят вопрос стандартизации рынка платежей по QR-кодам и создания единой платформы, Сбер предложил переиспользовать свою платформу multi-QR, к которой уже подключены 18 банков.

От Национальной системы платежных карт (НСПК) поступила идея создать новую платформу под своим руководством.

Недавно Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк объявили о создании Консорциума банков, к которому предложили присоединиться другим участникам рынка.

Он отметил, что противоречий между компаниями, функциональность систем примерно одинакова, но есть различные бизнес-модели.

«Мы — как Сбер — продвигали нашу платформу multi-QR, заложили фундамент, рыночные принципы, ценообразование, чтобы была возможность мотивировать пользователя», — отметил Малых.

По его словам, отличие модели НСПК в том, что она предлагает мерчантам меньшую комиссию за транзакции при оплате через QR-код своей Системы быстрых платежей, чем другие банки.

Логика, которая закладывалась в это решение — мотивация торговых предприятий массово распространять этот способ оплаты и делать скидки для покупателей.

«Однако, при использовании такой модели банки уже не могли сохранять привычный кешбэк для клиента, а скидки по QR-коду от системы быстрых платежей носят нерегулярный характер», — констатировал Малых.

Он подчеркнул, что низкая комиссия для продавца не говорит о том, что цена на товар становится ниже. Это просто акция для клиента под конкретное действие.

«Если посмотреть на 2021 год, на 2022 год, на 2023 год, то мы не видим никаких изменений цен для клиентов по всем сферам бизнеса. То есть мы видим и эффект инфляции, видим, в том числе, подъем цен. И это говорит о том, что клиенты действительно платят ровно столько, сколько бы они платили по любому методу, но исключают возможность получения кэшбэка от банков в настоящее время», — объяснил Малых.