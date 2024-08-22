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Эксперт объяснил, почему переговоры о запуске «Силы Сибири-2» затянулись

Энергетик Марцинкевич: запуск Силы Сибири-2 состоится

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Павел Львов/РИА «Новости»

Главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что переговоры Москвы и Пекина о запуске газопровода «Сила Сибири-2» затянулись. Он напомнил, что обсуждения касательно первой «Силы Сибири» длились 10 лет.

По его словам, планируемая мощность газопровода — 50 млн кубометров в год. На сегодняшний день Пекину предстоит решить вопрос, где взять потребителя, чтобы освоить столь существенные объемы.

«Если будут приходить такие объемы, надо в первую очередь продумать распределительную сеть. Также есть проблема с подземными хранилищами газа, как и у нас на Дальнем Востоке. Поэтому я ничего удивительного в происходящем не вижу», — сказал эксперт.

Как пишет китайская The South China Morning Post (SCMP), перспективы строительства газопровода «Сила Сибири-2» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии остаются призрачными из-за затянувшихся разногласий Москвы и Пекина по цене на сырье.

Главным камнем преткновения остается ценовой вопрос. По данным издания, Китай рассчитывает покупать газ из нового трубопровода по $60 за тысячу кубометров — такова внутренняя цена на топливо в России. Однако «Газпром» отвергает подобные условия.

Ранее в МИД РФ заявили о высокой степени готовности проекта газопровода «Сила Сибири-2».

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