Стало известно, где сильнее всего подешевели новостройки в августе

Тульская область в августе стала лидером среди российских регионов по падению цен на новое жилье. Новостройки в этом субъекте РФ подешевели на 8,7%. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Недвижимости».

Второе место заняла Самарская область, где стоимость «первички» за период снизилась на 3,5%. В топ-5 также вошли Ивановская область (-2%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (-1,7%), а также Башкирия (-1,1%).

В Москве и Подмосковье, Челябинской, Омской, Нижегородской и Томской областях первичное жилье в августе стало дешевле в среднем на 0,7-1%.

Согласно прогнозам, динамика снижения цен на новостройки в России в ближайшее время сохранится. Однако резкого обвала ждать не стоит, отмечают аналитики.

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