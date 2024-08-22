Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия пригрозила Западу ответом на заморозку своих активов

В МИД заявили, что Россия ответит на заморозку Западом своих активов

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российская Федерация ответит на заморозку Западом своих активов, для этого страна располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что если Европейский союз попытается отобрать у России ее активы, то репутация его финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе образ надежных операторов на рынке ценных бумаг, будет навсегда испорчена.

В МИД РФ добавили, что, если Евросоюз продолжит вводить незаконные санкции в отношении России, его финансово-экономическую систему ждут плачевные последствия.

Ответы России на заморозку ее финансовых активов будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба отечественным экономическим операторам, отметили в министерстве.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае транша ее активов Украине. По ее словам, по каждому пункту в межведомственном формате будет приниматься решение об ответе.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами