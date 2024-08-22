МИД: направление Киеву транша из доходов от активов РФ — это экономический бандитизм

Направление Евросоюзом Украине транша в €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов незаконно и является воровством, заявили представители Министерства иностранных дел РФ в беседе с РИА Новости.

«Это должно расцениваться мировым сообществом как экономический бандитизм со стороны коллективного Запада. Как заморозка российских активов, так и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны», — прокомментировали ситуацию во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что, хотя сами замороженные средства не конфискуются, использование доходов от их управления не перестает быть противоправным актом.

22 июля глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа. Эти деньги будут потрачены на военную помощь Украине, в том числе на покупку средств ПВО, а также снарядов для артиллерии.

Ранее в МИД РФ предупредили Германию об ответе на изъятие российской недвижимости.