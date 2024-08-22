В России усилится контроль за сделками крупных банков

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций. Об этом со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, сообщает газета «Известия».

В соответствии с одобренным правительственной комиссией законопроектом крупные игроки, стоимость активов которых превысит установленный правительством и Центробанком уровень, будут обязаны согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размеров.

В настоящее время предварительное одобрение ФАС требуется только в том случае, если стоимость активов приобретаемой организации выше 29 млрд рублей для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых организаций.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.

Ранее ФАС определила критерии необоснованного роста цен.